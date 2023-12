Lost Records: Bloom & Rage, prime immagini per la nuova avventura narrativa di Don't Nod

Il successo di Life is Strage ha proiettato Don't Nod nell'Olimpo degli sviluppatori di videogiochi, nonostane dopo quel gioco lo studio francese non sia mai riuscito a toccare nuovamente quelle vette. Con Lost Records: Bloom & Rage, annunciato durante la cerimonia dei TGA di ieri sera, Don't Nod proverà a riprendere alcune delle caratteristiche che hanno reso tanto popolare l'avventura di Max e Chloe, come l'atmosfera giovanile, la forte presenza della colonna sonora e gli elementi sovrannaturali.

Previsto per il 2024 su PC, Xbox Series X|S e PS5, Lost Records: Bloom & Rage è ambientato durante l'estate del 1995, un periodo di scoperta personale e di creazione di legami indissolubili per Swann, Nora, Autumn e Kat, quattro compagne del liceo. Dopo 27 anni senza contatti, il destino riunisce le protagoniste per affrontare il segreto a lungo sepolto che le ha portate a promettere di non parlarsi mai più.