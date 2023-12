God of War Ragnarok e PS VR2 tra le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop dell'8 dicembre

Prima di passare in rassegna i prodotti in sconto di oggi, vi ricordiamo che le offerte del Calendario dell'Avvento cambiano a rotazione ogni giorno , proponendo nuovi sconti ogni giorno fino al 25 dicembre. Per questo motivo se siete interessati a uno dei giochi in sconto oggi, vi suggeriamo di approfittarne, in quanto allo scoccare della mezzanotte le promozioni odierne non saranno più disponibili. Potrete consultare il catalogo completo a questo indirizzo .

Continuano le promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop , che ogni giorno propone vari sconti su giochi e accessori. In particolare oggi, 8 dicembre, troviamo in offerta God of War: Ragnarok , Gran Turismo 7 e altre esclusive PS5 e PS4.

Esclusive PS5 e PS VR2 in sconto

God of War: Ragnarok è disponibile al prezzo di 49,98 euro per la versione PS5 e di 39,98 euro, dunque con una riduzione di prezzo di 30 euro rispetto a quello standard in entrambi i casi. Cambiando completamente genere, potrete aggiungere alla vostra collezione Gran Turismo 7 per 39,98 euro su PS5 e a 29,98 su PS4, con lo sconto in questo caso pari a 40 euro sul totale.

Proseguiamo con Marvel's Spider-Man: Miles Morales, disponibile nel formato Ultimate Edition su PS5 a 49,98 euro e a 29,98 euro su PS4. Rimanendo in tema di arrampicamuri, anche la versione PS4 di Marvel's Spider-Man è in sconto, anche in questo caso a 29,98 euro. Ultimo, ma non per importanza, Ghost of Tsushima viene proposto a un prezzo simile agli giochi sopraelencati, ovvero a 39,98 euro per la Director's Cut per PS5 e 29,98 euro per PS4.

Tra le offerte del Calendario dell'Avvento del GameStop troviamo anche PlayStation VR2, il visore per la realtà virtuale, che potrete acquistare al prezzo di 499,98 euro, con un risparmio di 100 euro sul prezzo standard.

Siete interessati agli sconti proposti dal GameStop oggi o li consigliereste ad altri giocatori? Fatecelo sapere nei commenti.