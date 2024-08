L'extraction shooter Exoborne ha un periodo di uscita, svelato assieme a un nuovo trailer e immagini

Non è finita qui, perché il team di sviluppo ha dato appuntamento alla Gamescom 2024 di Colonia, che si svolgerà tra il 21 e il 25 agosto, dove il gioco sarà presente e ha confermato l'arrivo di una closed beta .

Gli sviluppatori di Sharkmob e il publisher Level Infinite hanno annunciato che l'extraction shooter Exoborne sarà disponibile nel corso del 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam) . Per l'occasione sono stati pubblicati anche un nuovo gameplay trailer e una galleria di nuovi scatti che potrete visualizzare all'interno della notizia.

Cos'è Exoborne?

Exoborne è uno sparatutto tattico di genere extraction shooter ambientato in una versione apocalittica degli Stati Uniti, completamente trasformata a causa del manifestarsi di catastrofi naturali.

I giocatori verranno catapultati in un mondo online condiviso pieno di insidie dove vestiranno i panni di Reborn, dei sopravvissuti in grado di usare degli Exo-Rigs, che permettono di volare e usare dell'arsenale altamente tecnologico, per combattere contro varie fazioni, sfidare la furia degli elementi e altri giocatori.

Il mondo di gioco ospita vari eventi pubblici ed è in continua trasformazione grazie ai tornado e gli altri fenomeni naturali estremi che avverranno nel tempo. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Exborne che abbiamo pubblicato alla fine dello scorso anno.