La serie Persona è in offerta su Steam, incluso Persona 3: Reload e la Collection

Nel caso di Persona 3: Reload , il gioco ci viene proposto a un prezzo di 41,99 euro, con uno sconto del 40% sul totale. In offerta c'è anche il DLC Pack (non include l'espansione The Answer) a 20,24 euro, che comprende set di costumi alternativi, Persona e musiche.

Le altre offerte

La Persona Collection invece è in promozione a 53,17 euro, con uno sconto del 47%. Come accennato in precedenza include Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royale. Volendo il quarto e il quinto capitolo sono in offerta singolarmente, rispettivamente a 11,99 euro e 23,99 euro. Sono in offerta anche gli spin-off Persona 5 Tactica a 35,99 euro, Persona 5 Striker a 17,99 euro e Persona 4 Arena Ultimax a 8,99 euro.

Se siete interessati, trovate la pagina di Steam dedicata alle offerte sul franchise di Persona a questo indirizzo. Gli sconti saranno attivi solo fino al 19 agosto, dunque avete ancora pochi giorni per approfittarne.