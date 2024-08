S.T.A.L.K.E.R. 2 ci porta a fare un tour della Zona in un nuovo trailer dedicato alle ambientazioni

Tutto pronto per il lancio?

Dopo i numerosi rinvii dovuti alla guerra in Ucraina, S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl finalmente dovrebbe arrivare nelle mani dei giocatori il 20 novembre 2024, salvo ulteriori ritardi sulla tabella di marcia, come esclusiva temporanea per console Xbox Series X|S, PC e Game Pass. In seguito il gioco potrebbe arrivare anche su PS5, anche se al momento non ci sono conferme e tempistiche ufficiali.

Giusto pochi giorni fa abbiamo visto anche un video gameplay di oltre 35 minuti con interventi degli sviluppatori, che mette in evidenza alcuni degli elementi chiave dello sparatutto in prima persona, incluse le sparatorie e la presentazioni di vari nemici umani e non.