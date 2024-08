Il video deep dive di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl mostra tutti gli aspetti del gioco

GSC Game World ha pubblicato un video deep dive di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , che mostra davvero tantissimi aspetti del gioco, con più di 30 minuti di gameplay e inteventi degli sviluppatori. Considerando che stiamo parlando di uno dei titoli più attesi del 2024 e che, finora, se n'è visto meno di quanto voluto, si tratta di un'ottima occasione per conoscerlo meglio e farsi un'idea di cosa ci aspetta.

Tante informazioni

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato sviluppato usando Unreal Engine 5 e sembra offrire un lato grafico davvero eccellente. Quantomeno a livello di atmosfere sembra essere impareggiabile, degno seguito del primo capitolo.

Il video di suo si concentra moltissimo sull'azione. Quindi consente di ammirare diversi luoghi della Zona, per la gran parte abbandonati, dove si trovano nemici ma anche risorse. Gli sviluppatori hanno anche rifatto alcuni dei luoghi degli Stalker precedenti, ma arricchendoli di dettagli e aggiungendone di nuovi che non avevano trovato spazio. Non mancano sparatorie e la presentazione di nemici umani e non.

Interessante, nel filmato hanno trovato spazio anche le registrazioni di alcune fasi della lavorazione, come alcune sessioni di motion capture. La sostanza è che, dopo averlo visto, siamo sempre più curiosi di giocarci direttamente, per verificare se si tratta o meno di un degno erede della serie.

Per il resto, vi ricordiamo che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl uscirà inizialmente su PC e in esclusiva temporanea console su Xbox Series X e S. Successivamente dovrebbe arrivare anche su PS5, anche se non se ne conoscono le tempistiche. Per adesso l'unica certezza è che lo vedremo a partire dal 20 novembre 2024, sempre che non venga rinviato per l'ennesima volta.