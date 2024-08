The Farm 51 ha annunciato Chernobylite 2: Exclusion Zone, con tante novità in arrivo

L'uscita è prevista per il 2025 su PC e console. Immaginiamo che arriverà almeno su PS5 e Xbox Series X e S, ma non escludiamo che possa fare la sua comparsa anche sulla nuova console di Nintendo, Super Nintendo Switch.

Lo studio di sviluppo The Farm 51 ha annunciato Chernobylite 2: Exclusion Zone , seguito dell'acclamato sparatutto in prima persona con elementi da gioco di ruolo ambientato nei pressi della centrale nucleare di Chornobyl. A differenza del primo capitolo, si tratta di un gioco di ruolo d'azione caratterizzato da un mondo aperto (l'originale era diviso in mappe) e una storia non lineare.

Un gioco diverso

L'annuncio è stato dato con un trailer pubblicato in esclusiva temporale da IGN.com, in cui possiamo vedere subito il gameplay del gioco, inclusa la telecamera in terza persona. Insomma, si tratta di un titolo che appare simile per ambientazione ma completamente diverso dal primo Chernobylite per gameplay, come potete verificare.

Contemporaneamente al filmato, è apparsa anche la pagina Steam di Chernobylite 2: Exclusion Zone, da cui si possono trarre diverse informazioni. "Tu sei un planewalker che viaggia tra mondi paralleli alla ricerca di un prezioso materiale dall'elevato potenziale energetico chiamato chernobylite," viene spiegato, per poi aggiungere che il protagonista è intrappolato nella Zona e dovrà lottare per la sua vita, combattendo contro le creature notturne e guidando alcuni sopravvissuti.

Siamo abbastanza lontani dalla trama decisamente più intimista del primo episodio, anche se alcune idee rimarranno le stesse, come l'uso della squadra per svolgere missioni, la presenza di più fazioni in campo e quant'altro. Ci saranno anche delle missioni cooperative, che saranno integrate nella campagna per giocatore singolo.