Steam: al via i saldi di Electronic Arts, da EA Sports FC24 a Star Wars: Jedi Survivor

Su Steam è iniziata una nuova mandata di Saldi dell'Editore, questa volta con protagonisti i giochi di Electronic Arts, ora acquistabili con sconti fino all'85%.

Considerando l'avvicinarsi dello Star Wars Day troviamo vari giochi basati su Guerre Stellari in offerta. Tra tutti spicca Star Wars Jedi: Survivor, disponibile a 31,49 euro, con uno sconto del 55%, mentre il predecessore Fallen Order può essere vostro a soli 3,99 euro.

Cambiando completamente genere, EA Sports FC 24 è acquistabile per 13,99 euro, con uno sconto dell'80% sul totale, mentre Need For Speed Unbound è sceso a 9,79 euro. Dalle macchine ai fucili, Battlefield 2042 è in offerta a 7,79 euro, con una riduzione di prezzo dell'87%. Anche il remake Dead Space viene proposto a un prezzo davvero interessante: potrete aggiungerlo alla vostra raccolta per 20,99 euro.