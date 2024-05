Fire TV Stick 4K Max è in sconto con le offerte di Amazon Italia

Il Fire TV Stick 4K Max è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che non si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma con una differenza di due euro rispetto al minimo storico; il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 79.99€.

Le caratteristiche del modello Fire TV Stick 4K Max

La versione Max supporta una serie di caratteristiche aggiuntive

Fire TV Stick 4K Max permette di fare video streaming di contenuti con una risoluzione massima di 4K Ultra HD. Supporta inoltre Dolby Vision, HDR, HDR 10, HDR 10+, HLG e Dolby Atmos. La RAM è da 2 GB.

Rispetto al modello 4K standard, la versione Max ha 16 GB di spazio di archiviazione rispetto agli 8 GB del modello base. Inoltre supporta il Wi-Fi 6E per una connessione migliore (per la connessione 6E è necessario un router compatibile) e include il telecomando vocale Alexa in versione Enhanced Edition. Permette anche di attuare la modalità ambiente di Fire TV, non presente sugli altri modelli. Include poi anche la Modalità Live View e finestra Picture-in-Picture.