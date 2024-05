Netflix, Top 10 di serie TV e film più visti in Italia a inizio maggio: ci sono tante novità

Netflix ha reso disponibili le classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Iniziamo vedendo la Top 10 delle serie TV del momento:

Baby Reindeer Miniserie Asunta Miniserie Dead Boy Detective Stagione 1 Un uomo vero Miniserie Anthracite Miniserie Briganti Stagione 1 The Gentlemen Stagioen 1 Il giovane Berlusconi Stagione 1 Non lasciarmi cadere Miniserie Il problema dei 3 corpi Stagione 1

Le locandine delle serie TV più viste su Netflix del momento

L'unica novità della settimana in Italia su Netflix è Un uomo vero. Il resto della classifica è composto da ritorni, con The Gentlemen che si riconferma un successo per la nona settimana. A seguire troviamo Il problema dei 3 corpi che resiste da sette settimane ma che pare prossimo a lasciare la Top 10. Bene anche Baby Reindeer, Anthracite e Il giovane Berlusconi che sono in lista da quattro settimane. Il resto delle serie invece sono presenti per la seconda settimana. Notiamo anche come vi siano svariate miniserie in lista: pare che il pubblico in questo momento stia apprezzando le serie più brevi e limitate.