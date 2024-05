Netflix, serie TV e film più visti a fine aprile: tante opere italiane in lista

La serie che dà più tempo resiste in Top 10 è The Gentlemen, precisamente da otto settimane, seguita da Il Problema dei 3 Corpi (6 settimane). Le novità della settimana sono ben quattro: Briganti, Asunta, Dead Boy Detectives e Non lasciarmi cadere.

Netflix ha pubblicato le classifiche dei film e delle serie TV più viste in Italia dal 22 al 28 aprile . La Top 10 delle serie TV più viste è composta come segue:

I film più visti su Netflix

Le locandine dei film più visti su Netflix

Passando invece ai film più visti su Netflix da 22 al 28 aprile in Italia, la classifica è la seguente:

Rebel Moon Parte 2 La sfregiatrice La mia ombra è tua Vicini davvero Glass Ticket to Paradise Fabbricante di lacrime C'è ancora domani Tutti a bordo Rebel Moon Parte 1 Figlia del fuoco Picchiarello al campo estivo

Le uniche novità della settimana per i lungometraggi sono La mia ombra è tua e Tutti a bordo. I film che resistono da più tempo sono C'è ancora domani, che si riconferma un successo nazionale, e Rebel Moon Parte 1, che ritorna in Top 10 grazie al successo del secondo film. Entrambe sono in classifica per la propria quinta settimana. Glass e Fabbricante di Lacrime seguono con quattro settimane di successo.

