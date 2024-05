Path Tracing: cos'è e come funziona la simulazione definitiva dei raggi luminosi

Appena due anni dopo, il professor Jim Kajiya del CalTech pubblicò un paper di sette pagine con il titolo "The Rendering Equation" , fondendo fisica e computer grafica attraverso il ray tracing e introducendo per la prima volta l'algoritmo alla base del Path Tracing, una tecnica capace di rappresentare in maniera precisa il comportamento della luce e la sua diffusione all'interno di una scena.

Più di 400 anni dopo e precisamente nel 1969, Arthur Appel di IBM introdusse il concetto di ray tracing nella computer grafica , applicandolo al calcolo degli oggetti visibili e delle ombre. Appena un decennio dopo Turner Whitted allargò l'applicazione del tracciamento dei raggi ai riflessi, alle ombre e alle rifrazioni, mettendo in mostra le grandi potenzialità di questa tecnica. Da questo momento in poi, l'evoluzione della tecnologia non ha trovato soluzione di continuità: nel 1984 Robert Cook, Thomas Porter e Loren Carpenter, tutti ricercatori di Lucasfilm, contribuirono a plasmare la moderna computer grafica, avvicinando il concetto di ray tracing al mondo del cinema.

Questo approccio, che abbiamo descritto in maniera dettagliata nel nostro speciale sul Ray Tracing , ha cambiato per sempre il campo della computer grafica che - fino a quel momento - era diviso da una varietà di tecniche eterogenee, introducendo algoritmi semplici e potenti in grado di replicare il comportamento della luce e di introdurre effetti estremamente realistici.

Kajiya è l'artefice di un'intuizione straordinaria e per sviluppare il tracciamento dei raggi luminosi si è ispirato agli studi sul trasferimento del calore per irraggiamento: le conoscenze apprese in questo campo lo hanno portato alla stesura dell'Equazione di Rendering , che descrive il comportamento della luce nell'aria e la sua dispersione sulle superfici. Sebbene questa equazione sia piuttosto concisa, la sua risoluzione è tutt'altro che semplice: nel campo della computer grafica le scene sono infatti composte da miliardi di triangoli e calcolare la diffusione di tutti i raggi al loro interno è praticamente impossibile.

Fino all’ultimo riflesso

Un'immagine che schematizza il concetto di Path Tracing

Il Path Tracing è una variante avanzata del Ray Tracing che tiene conto non solo dei raggi luminosi diretti, ma anche di quelli indiretti. Questo significa che, oltre alle riflessioni e rifrazioni dirette, il Path Tracing considera anche le interazioni multiple dei raggi luminosi all'interno della scena. Ad esempio, un raggio può essere riflesso da un oggetto e poi rifratto attraverso un materiale trasparente prima di arrivare all'occhio del giocatore. Questa analisi approfondita dei percorsi luminosi produce effetti di luce globale più accurati e una resa più realistica dei materiali.

"Trasparent Machines" è un'opera che mette in mostra le potenzialità del Path Tracing

Come abbiamo accennato, la caratteristica distintiva del Path Tracing è la capacità di calcolare l'illuminazione indiretta, ovvero la luce che si riflette, rifrange e diffonde attraverso la scena. Questo processo coinvolge il lancio di raggi casuali in tutte le direzioni, che intersecano le superfici e raccolgono informazioni sull'illuminazione indiretta. Poiché questo calcolo può essere molto costoso in termini computazionali, spesso vengono utilizzate le cosiddette tecniche di campionamento Monte Carlo per approssimare i risultati in modo efficiente. Per ridurre poi il rumore nelle immagini generate dal Path Tracing, vengono utilizzate tecniche di accumulo dei campioni: queste comportano l'esecuzione ripetuta del processo di rendering con più campioni per ogni pixel e la successiva combinazione dei risultati, con il fine di ottenere un'immagine finale più chiara, definita e dettagliata.

Monster House è il primo film ad utilizzare il Path Tracing

Per avere un'idea sulla reale portata del Path Tracing è bene ritornare, ancora una volta, indietro nel tempo: le immagini contenute nel paper di Kajiya avevano una risoluzione di 256 x 256 pixel e all'epoca richiedevano oltre 7 ore per essere renderizzate. L'evoluzione dell'hardware e il conseguente aumento della potenza di calcolo ha consentito una prima applicazione del ray tracing in campo cinematografico a partire dal 1998, con l'uscita di A Bug's Life. Per vedere all'opera il Path Tracing si è dovuto attendere fino al 2006 con la produzione di Monster House, film renderizzato con il software Arnold sviluppato da Solid Angle SL e Sony Pictures Imageworks.

Ancora oggi l'utilizzo del Path Tracing passa da un'enorme richiesta di risorse, che nelle sue applicazioni più estese (ancora riservate al segmento cinematografico) non può prescindere dall'ausilio delle "Render Farm". L'idea di un Path Tracing in tempo reale applicato ai videogiochi non è però un miraggio e con l'avvento delle schede grafiche NVIDIA di ultima generazione abbiamo iniziato ad avere un primo assaggio delle potenzialità di questa tecnica all'interno dei nostri mondi virtuali preferiti.