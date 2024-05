Diablo 4: annunciata la data di uscita della Stagione 4 “Bottino Rinnovato”

Blizzard ha annunciato che la Stagione 4 di Diablo 4, intitolata "Bottino Rinnovato", sarà disponibile su tutte le piattaforme dalle 19:00 di martedì 14 maggio. Porterà con sé molte novità, promettendo sulla carta di essere il più grande aggiornamento per il gameplay sin dalla pubblicazione del gioco.

Come spiegato dalla compagnia di Irvine, "Bottino Rinnovato" non si limiterà ad aggiungere nuove sfide e contenuti stagionali, che in ogni caso non mancheranno, ma andrà anche a revisionare molteplici meccaniche chiave del gameplay, sia per quanto riguarda il Reame Stagionale che quello Eterno.

In particolare, le modifiche andranno a impattare "l'ottenimento degli oggetti, il loro funzionamento e il modo in cui migliorano man mano che si fanno progressi". Uno degli obiettivi di Blizzard è quello di rendere più semplice capire se un oggetto appena ottenuto è valido o meno. Per questo motivo è stato ridotto il numero degli affissi (massimo 3 nei Leggendari, 2 in quelli rari) ed è stata ridotta la loro complessità in modo che sia più facile valutarli ad occhio. Inoltre, è stata ridotta la quantità di oggetti lasciati dai nemici, ma è stato aumentato il loro valore, al motto di "più tempo passato a trucidare e meno a esaminare l'inventario".

Ciò non significa che la profondità di gioco legata agli oggetti sparirà e a tal proposito sono stati aggiunti due nuovi sistemi di creazione, la Tempra e la Rifinitura. Tramite le informazioni che è possibile imparare tramite i Manuali per la Tempra, i fabbri potranno aggiungere potenti affisi agli oggetti, riducendo di molto il tempo necessario a trovare un'arma con l'affisso che il giocatore desidera. Il processo si può ripetere più volte, ma ogni equipaggiamento ha un limite massimo.

La Rifinitura, invece, permette di migliorare la potenza complessiva di tutti gli affissi sfruttando i materiali ottenuti in precedenza, in particolare quelli della Fossa dell'Artefice. Se una volta raggiunto il livello massimo di rifinitura non sarete soddisfatti del risultato, sarà possibile ripetere il processos da capo.