Stellar Blade: su Metacritic ha la media voti degli utenti più alta del 2024 e tra i giochi PS5

Stellar Blade continua a confermarsi uno dei giochi più apprezzati dai giocatori su PS5. Come segnalato da Genki, l'action di Shift Up su Metacritic ha ottenuto una media voti degli utenti di 93, con oltre 2.000 recensioni in totale. Si tratta dell'"User Score" più alto in assoluto tra tutti i giochi del 2024 e tra quelli pubblicati su PS5 sin dal lancio della console.

Per completezza d'informazione, precisiamo che dalla pubblicazione del tweet di Genki al momento in cui stiamo scrivendo (quindi una decina di ore) la media è scesa di un punto, per un totale di 92.

Rimane comunque il gioco con l'User Score di Metacritic più alto del 2024, mentre tra i giochi PS5 è primo a parimerito con Resident Evil 4 Remake (e anche Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, ma con soli 61 voti fa poco testo).

Per fare dei paragoni, guardando al 2024, Stellar Blade ha ricevuto dagli utenti valutazioni migliori di titoli apprezzatissimi come Final Fantasy 7: Rebirth (90) ed Helldviers 2 (84). Tra tutti i giochi pubblicati su PS5 sta superando colossi come Alan Wake 2 (87), Baldur's Gate 3 (89) e God of War: Ragnarok (87).