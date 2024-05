Cortocircuito, la più recente puntata è onDemand su YouTube: si parla del caso Xbox e non solo

L'appuntamento più atteso della settimana, del quale nessuno può fare a meno, è disponibile anche onDemand sul canale YouTube del Cortocircuito. La puntata di questa settimana - che ricordiamo va in onda ogni venerdì dalle 17 alle 19 - è ora visibile a portata di click e lo potete trovare poco sotto.

Questa settimana è stata densa e il nostro amato trio, composto da Pierpaolo Greco (con un dito extra, non fate domande), Alessio Pianesani e Francesco Serino (e pure Jacopo Di Giuli alla Regia), ha avuto molto di cui parlare del caso Xbox, con il suo solito tono provocatorio e sagace.

Ovviamente nelle due ore abbondanti di Cortocircuito vi è sempre spazio per i vocali degli spettatori e anche in questa puntata onDemand potete sentire le domande migliori selezionare per lo show e le risposte dei nostri. Infine, c'è stato uno spazio anche per reagire alle ultime novità di casa Apple, precisamente gli annunci legati agli iPad.