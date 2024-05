Hi-Fi RUSH, su Steam è partito il review bombing... positivo

Per il momento le recensioni positive non sono numerosissime, poco più di cinquecento, ma si tratta di un trend che potrebbe prendere rapidamente piede anche grazie al passaparola sui social, innescando una volta tanto una protesta dai connotati positivi.

Allo stesso tempo, questo originale tipo di review bombing rappresenta anche la soluzione migliore per far passare un messaggio inequivocabile diretto a Microsoft, e cioè che si sono privati di uno studio di grande talento.

Dopo l'annuncio della chiusura di Tango Gameworks , i giocatori hanno infatti pensato che lasciare una recensione estremamente positiva per Hi-Fi RUSH su Steam fosse un modo carino per ringraziare il team di sviluppo .

Ormai è assodato che il review bombing sia uno strumento straordinariamente efficace nelle mani degli utenti, ma quante volte l'abbiamo visto utilizzare in positivo ? Ebbene, è proprio ciò che sta accadendo in queste ore a Hi-Fi RUSH su Steam.

Intanto Microsoft cerca di arginare i danni

Non c'è alcun dubbio che l'annuncio della chiusura dei quattro studi interni di Microsoft, avvenuto peraltro a pochi giorni da un momento importante come il lancio di Senua's Saga: Hellblade 2, sia destinato a pesare parecchio sull'immagine della casa di Redmond.

Con le varie acquisizioni effettuate negli ultimi anni, infatti, molti pensavano a un ambiente migliore per i team first party, messi in condizione di svolgere il proprio lavoro senza preoccuparsi più di tanto del budget o della commerciabilità di un determinato progetto.

Sembra però che qualcosa sia decisamente cambiato dietro le quinte, e dopo il faticoso e dispendioso acquisto di Activision Blizzard sono partiti i tagli al personale e le chiusure.