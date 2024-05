MSI Claw è in offerta con uno sconto di 100 euro, ma solo per poco tempo

L'offerta è stata lanciata a pochi giorni dall'arrivo del nuovo BIOS E1T41IMS.106 e i driver 31.0.101.5445 di MSI Claw , che stando ai test interni hanno portato un sostanziale miglioramento delle performance in gioco, con incrementi fino al 150% nei scenari migliori, a dimostrazione dell'impegno di MSI nel supportare nel tempo il suo dispositivo con aggiornamenti mirati a migliorare l'esperienza per l'utente.

Che cos'è MSI Claw?

MSI Claw è in offerta in Italia, ne approfitterete?

Lanciato in Italia lo scorso mese, MSI Claw è PC / console portatile che monta il processore Intel Core Ultra 7 155H, corredato dal comparto grafico di Intel Arc con supporto completo a XeSS, un display touchscreen da 7 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel con rapporto 16:9 e refresh rate fino a 120 Hz. Il dispositivo usa il sistema operativo Windows 11, il che permette di accedere a tutti i giochi disponibili su Steam, GOG, Epic Games Store, nonché di usufruire di servizi in abbonamento come PC Game Pass, installare varie applicazioni e così via, come un normale computer.

Il dispositivo monta un SSD M.2 2230 da 512 GB con supporto a PCIe 4.0 (espandibile grazie al lettore MicroSD) e 16 GB di RAM LPDDR5-6400. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro provato di MSI Claw. Troviamo anche da 2 speaker da 2W, una batteria da 53Wh sulla carta in grado di garantire circa 2 ore di utilizzo a pieno carico. Per ulteriori dettagli e le nostre impressioni, vi rimandiamo al provato di MSI Clawprovato di MSI Claw.