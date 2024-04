MSI Claw: prestazioni migliori fino al 150% grazie all'ultimo BIOS e i driver della GPU

Per fare degli esempi pratici, MSI afferma che ora Claw vanta prestazioni aumentate del 150% con l'horror 7 Day to Die e incrementi superiori di almeno il 50% con Monster Hunter World e Cyberpunk 2077 , come possiamo vedere nel grafico sottostante.

Le impostazioni consigliate da MSI

I test interni su MSI Claw con i nuovi BIOS e driver

Per completezza di informazione, i test del grafico qui sopra sono stati eseguiti in Performance Mode, risoluzione 1080p, impostazioni grafiche settate sul basso, XeSS attivo in modalità Performance laddove supportato, che sono anche i settaggi consigliati da MSI per sfruttare al meglio Claw.

I possessori di MSI Claw possono scaricare il Bios più recente direttamente dal sito di MSI, a questo indirizzo, mentre i nuovi driver GPU sono disponibili presso il portale di Intel ARC, a questo link.

Inoltre, l'azienda ha comunicato che a partire dal BIOS 106 è possibile aggiornarlo direttamente da Windows, senza la necessità di utilizzare un'unità flash USB o una docking station.

MSI Claw è disponibile al prezzo di 899 euro. Il device monta il processore Intel Core Ultra 7 155H e il comparto grafico sostenuto da Intel Arc, con supporto completo a XeSS, un display touchscreen da 7 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel con rapporto 16:9 e refresh rate fino a 120 Hz. Troviamo anche un SSD M.2 2230 da 512 GB con supporto a PCIe 4.0 (espandibile grazie al lettore MicroSD) e 16 GB di RAM LPDDR5-6400. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro provato di MSI Claw.