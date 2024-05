Sega vuole rendere Like a Dragon, Persona e Sonic delle serie annuali, secondo un insider

Stando all'ultima soffiata lanciata dall'insider Midori, una "gola profonda" che pare molto informata sulle strategie interne di Sega, la compagnia giapponese avrebbe intenzione di rendere Like a Dragon, Sonic, Persona delle serie annuali, pubblicando nuovi giochi, remaster/remake o espansioni a cadenza regolare.

In particolare, per quanto riguarda Persona, Midori afferma che la serie non vedrà un calo di qualità e che non per forza arriverà ogni anno un nuovo gioco della serie principale, ma che i piani includono anche degli spin-off, come ad esempio Persona 5 Tactica, Persona 5 Strikers e così via.

"Il piano attuale di Sega è quello di realizzare franchise annuali come Like a Dragon, Persona e Sonic attraverso nuovi giochi, remake e remaster, espansioni e altri media. Penso che siano informazioni non annunciate", ha detto Midori su Twitter.

"Ma ciò non significa che ogni verrà pubblicato un nuovo Persona numerato. Anche gli spin-off vengono conteggiati come nuovi giochi. La qualità della serie non dovrebbe cambiare. Perché molteplici giochi vengono sviluppati contemporaneamente in più anni. L'attuale fase di Persona è entrata in sviluppo nel 2019 e include Persona 6, Persona 3 Reload, Persona 5 Tactica e Persona 5 X."