Sonic Rumble annunciato da Sega e Rovio: è un battle royale per iOS e Android, presto la beta

Sega ha annunciato ufficialmente Sonic Rumble , un battle royale con match da 32 giocatori basato sul celebre franchise di Sonic the Hedgehog e sviluppato in collaborazione con Rovio, azienda autrice di Agry Birds. Sarà disponibile su dispositivi mobile Android e iOS durante il corso del prossimo inverno .

Che cos'è Sonic Rumble?

Come possiamo vedere dal video e in base ai dettagli ufficiali condivisi da Sega, Sonic Rumble è un battle royale in cui 32 giocatori si sfidano usando Sonic, Knuckles, Shadow e altri personaggi famosi in varie sfide che si svolgono all'interno di un mondo giocattolo creato dal malvagio Dr. Eggman, con livelli che ricordano molto i giochi classici della serie.

Per trionfare i giocatori dovranno dimostrare di essere i più veloci e raccogliere più anelli d'oro degli avversari. Gli anelli vinti inoltre potranno essere utilizzati per personalizzare i personaggi.

Sonic Rumble è il primo gioco realizzato in collaborazione da Rovio, acquisita da Sega lo scorso anno, grazie al quale la compagnia giapponese mira di espandere il franchise di Sonic the Hedgehog nell'ambito dell'ecosistema dei giochi mobile, sfruttando per l'appunto l'esperienza maturata dagli autori di Angry Birds.

Che ne pensate, il primo trailer di Sonic Rumble vi ha incuriosito? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.