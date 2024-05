Amazon Prime Video: presto le pubblicità quando si metterà in pausa

Recentemente Amazon Prime Video ha iniziato a mostrare pubblicità a quelli che non vogliono pagare 2,99 dollari extra al mese per rimuoverle. La nuova strategia del servizio di Amazon va però molto più a fondo nella ricerca di nuove fonti di monetizzazione, tanto da aver pensato di mandare le pubblicità nei momenti in cui lo spettatore mette in pausa l'opera che sta guardando. Per inciso, dovete fermare la visione per andare al bagno? Premendo il tasto di pausa partirà uno spot.

Proprio ieri Amazon ha annunciato tre nuovi formati di pubblicità interattive per Prime Video, definite da Alan Moss, il VP delle vendite pubblicitarie globali per Amazon Ads, "facilmente acquistabili" e capaci di "aiutare gli inserzionisti a connettersi in modo significativo con i clienti", ha dichiarato Alan Moss, VP delle vendite pubblicitarie globali per Amazon Ads, spiegando poi i nuovi prodotti.