Fallout: la serie TV è un altro successo, è la primavera degli adattamenti da videogiochi?

Sembra passato un bel po' di tempo da quando si era soliti guardare storto qualsiasi annuncio di adattamento da videogioco a film o serie TV, perché quasi certamente si sarebbe trattato di un disastro come insegnato dai molti precedenti a partire dagli anni 80. Il caso più recente è quello della serie TV di Fallout, piaciuta praticamente a tutti e in grado di confermare ulteriormente un'inversione di tendenza che, a dire il vero, è in atto già da un bel po' di tempo. Ne avevamo parlato anche all'epoca della serie HBO su The Last of Us - che peraltro ha appena vinto il premio di migliore nuova serie televisiva ai WGAA 2024 - la quale era vista come decisiva per spezzare la maledizione delle conversioni fallimentari, notando però che questa sembrava essere stata scongiurata già da un po' di tempo, a dire il vero.

Difficile stabilire precisamente quando abbia preso il via il nuovo corso e quali siano stati i fattori determinanti, fatto sta che tra i film di Sonic, quello di Super Mario e questi recenti adattamenti, oltre al grande successo riscosso anche da Five Nights at Freddy's, di cui è stato confermato un seguito proprio in questi giorni, stiamo evidentemente attraversando una primavera degli adattamenti da videogioco, finalmente arrivati ad essere dei buoni prodotti per operazioni trans-media. Curioso notare, peraltro, come questa ascesa corrisponda quasi precisamente alla parabola discendente che stanno invece attraversando gli adattamenti da fumetto, con le produzioni Marvel in particolare che stanno incontrando serie difficoltà a riprendere i posti di rilievo che avevano fino a qualche anno fa sul mercato.