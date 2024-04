Grounded: un trailer di lancio per la Fully Yoked Edition, disponibile da domani

Grounded sarà disponibile a partire da domani con la Fully Yoked Edition su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch, e non poteva mancare un trailer di lancio in grado di illustrare i contenuti di questa edizione.

Oltre a una versione completamente aggiornata dell'esperienza di base, troveremo nel pacchetto nuove formiche regine, la modalità new game plus e una gran quantità di equipaggiamento inedito per esplorare al meglio gli scenari, costruire nuove cose e sopravvivere alle insidie del mondo in miniatura.

Naturalmente la Fully Yoked Edition è importante anche e soprattutto perché segna il debutto di Grounded sulle console PlayStation e Nintendo, nell'ambito dei quattro titoli che Microsoft aveva selezionato a tal proposito.