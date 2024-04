Star Wars torna in Fortnite, attraverso Battle Royale, LEGO e Festival

Il fatto che l'evento sia destinato a occupare più modalità in Fortnite è un elemento importante, perché apre a possibilità piuttosto inedite, considerando che potremo vedere elementi di Star Wars all'interno della sezione LEGO e del Festival.

Non ci sono ancora molte informazioni al riguardo: c'è il teaser trailer riportato qui sotto, da parte dell'account X ufficiale di Star Wars, che annuncia l'avvio dell'evento cross-over con Fortnite il 3 maggio , dunque appena prima del celebre "Star Wars Day", ovvero il 4 maggio.

Il nuovo cross-over in arrivo in Fortnite è in verità un ritorno, e si tratta del celebre Star Wars , che questa volta però invaderà non solo la Battle Royale ma anche la modalità LEGO e il Festival , rappresentando così un evento in grado di coprire completamente la scena.

Il ritorno allargato di Star Wars in Fortnite

Solitamente, gli eventi cross-over offrono bundle con oggetti cosmetici a tema con il franchise protagonista dell'evento, ma in questo caso la questione potrebbe essere ulteriormente allargata a comprendere anche caratteristiche differenti.



Non è la prima volta che gli universi di Fortnite e Star Wars si incontrano: in precedenza, un altro evento cross-over aveva portato a una boss battle contro Darth Vader, oltre all'inserimento di oggetti come spade laser, blaster e abilità date dalla forza all'interno della Battle Royale.

A questo punto rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, ricordando anche che in base alle voci di corridoio potrebbe esserci anche un crossover con Fallout in programma.