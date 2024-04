Invincible: un nuovo gioco sulla serie è nei piani di Skybound, lanciato il crowdfunding

È una cosa un po' diversa dai normai Kickstarter, visto che in questo caso si tratta di un vero e proprio investimento nel progetto, con rapporto diretto con Skybound, dunque non è solo un acquisto attraverso il tipico backing del gioco.

Un gioco tripla A

Invincible continua a ottenere ottimi risultati come serie TV

Per quanto riguarda il titolo in questione, non se ne sa ancora molto: sulla pagina ufficiale viene riferito che il nuovo Invincible verrà sviluppato da uno studio specializzato in giochi tripla A, composto da veterani provenienti da EA, Activision Blizzard e Amazon Games, con oltre 30 sviluppatori al lavoro.

Nonostante il tipo di finanziamento peculiare, il gioco dovrebbe essere considerato un tripla A come livello di produzione e gli autori dovrebbero essere gli stessi del precedente Atom Eve, dedicato all'omonimo personaggio della serie.

Anche il creatore della serie, Robert Kirkman, è coinvolto direttamente in questo videogioco, cosa che dovrebbe assicurare una notevole fedeltà al materiale di partenza.