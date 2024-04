PS5 Pro? L'ex presidente di Blizzard critica gli upgrade mid-gen, ecco perché

Con PS5 Pro ormai sempre più vicina, Mike Ybarra, ex presidente di Blizzard, ha criticato gli upgrade mid-gen e le scelte che portano i produttori a lanciare console aggiornate chiedendo ai propri utenti di acquistare nuovamente l'hardware in cambio di prestazioni superiori.

"Sono combattuto", ha scritto Ybarra. "Come utente e sviluppatore mi piace l'idea di poter disporre di una maggiore potenza, ma è incredibilmente costoso rinnovare un hardware di questo tipo e i soldi vengono pur presi da qualche parte, di solito dai team di sviluppo."

"Inoltre si tratta di un upgrade che costa molto al consumatore, dato che in genere si tratta di dispositivi premium (vedi le specifiche tecniche di PS5 Pro, NdR), con un volume produttivo complessivo basso, e ciò può rendere lo sviluppo di giochi per la piattaforma più impegnativo per tutti gli studi."

"Ciò è particolarmente vero quando si avvertono segnali di una generazione di console che si trova nell'ultima fase del suo ciclo di vita. Io personalmente ritengo che si debba puntare tutto sull'hardware di nuova generazione piuttosto che su piccoli incrementi a metà ciclo."

"Di solito il ritorno sull'investimento semplicemente non esiste per gli utenti, almeno su di una scala tale da spostare l'ago della bilancia. C'è sempre stata l'idea di aggiornare le console come si fa con i PC, ovverosia fare in modo che il consumatore possa sostituire la GPU (magari grazie a un design modulare) e montarne una nuova."

"Non è mai successo, tuttavia: si tratta di un approccio complesso, che presenta una serie di vantaggi e sfide differenti. Bisognerebbe investire nelle fasi iniziali della progettazione hardware per renderlo fattibile, ma si può fare. Certo, potrebbe non valere lo sforzo e non è garantito che gli utenti lo desiderino."

"Piuttosto le tecnologie innovative come NVIDIA DLSS e AMD FSR sono quelle su cui investirei a metà ciclo", ha continuato l'ex presidente di Blizzard. "L'hardware esiste già (per la maggior parte), e sarebbe possibile abilitare la funzionalità attraverso un software innovativo, che conferisca alla piattaforma maggiori capacità a costo zero per il consumatore, nonché con un lavoro minimo da parte degli sviluppatori".

"Quello che c'è oltre DLSS e FSR è un'area di innovazione per il futuro e un uso fantastico dell'intelligenza artificiale, rispetto agli upgrade hardware mid-gen. Se fosse tutto gratuito gli aggiornamenti a metà ciclo sarebbero fantastici, ma non è così."