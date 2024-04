In vista del lancio di PS5 Pro, Sony avrebbe chiesto agli sviluppatori di preparare i giochi per l'estate: lo riferisce Tom Warren in un articolo pubblicato su The Verge, citando informazioni provenienti da fonti affidabili.

Dopo aver confermato, sulla base delle specifiche tecniche che gli sono state presentate, che PS5 Pro avrà più memoria e più potenza rispetto all'attuale modello, Warren ha spiegato che ormai è tutto pronto sul piano hardware.

Tocca dunque ai team di sviluppo preparare i propri titoli perché supportino la nuova console e le sue caratteristiche, che includono la possibilità di sfruttare tecnologie di upscaling avanzato al fine di migliorare le prestazioni a parità di risoluzione e un impiego più convinto del ray tracing.

Proprio quest'ultimo aspetto sembrerebbe essere il focus principale di Sony: laddove PS5 dispone di capacità molto limitate per quanto concerne il ray tracing, PS5 Pro dovrebbe ovviare a tali mancanze e una migliore implementazione dell'effettistica potrebbe fare una grossa differenza visiva.