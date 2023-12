PS5 Pro, un leak svela tanti dettagli tecnici: Tom Henderson commenta

Sul forum di ResetEra, un utente ha pubblicato ulteriori dettagli e specifiche del modello PS5 Pro di Sony, che dovrebbe essere svelato a settembre del prossimo anno secondo precedenti rumor. Ecco la lista di informazioni condivise.

Si parla prima di tutto di Viola (il nuovo SoC) che secondo la fonte è fabbricato su TSMC N4P. La CPU di Viola utilizzerà ancora una volta l'architettura zen2 che viene utilizzata dall'attuale PS5 per assicurare la compatibilità, ma la frequenza sarà ancora una volta dinamica con un picco di 4,4 GHz. Si parla poi del fatto che vi saranno 64 KB di cache L1 per core, 512 KB di cache L2 per core e 8 MB di cache L3 condivisa (4 MB per CCX). Inoltre si afferma che il die di Viola ha una capacità di 30 WGP quando è completamente abilitato, ma avrà solo 28 WGP (56 CU) abilitati per quanto riguarda le PS5 Pro vendute al pubblico.

Si parla poi di "Trinity" definita come "il culmine di tre tecnologie chiave", ovvero:

Archiviazione veloce (compressione e decompressione accelerate via hardware, una tecnologia chiave già presente in PS5),

ray tracing accelerato

upscaling

Si dice poi che l'architettura è quella di RDNA3, ma i miglioramenti al ray tracing provengono dall'architettura RDNA4. L'attraversamento della BVH sarà gestito da hardware RT dedicato piuttosto che affidarsi completamente agli shader. Includerà anche il riordino dei thread per ridurre la divergenza dei dati e dell'esecuzione, qualcosa di simile a Ada Lovelace SER e al TSU di Intel Arc.

In termini di puri numeri, si parla di 3584 shader, 224 TMU e 96 ROP, con 16 GB di GDDR6 a 18 gbps. Il Bus di memoria è a 256 bit con larghezza di banda di 576 GB/s. L'obiettivo di frequenza della GPU è di 2,0 GHz. Questo fa sì che i TFLOP dual-issue siano dell'ordine di 28,67 TFLOP di picco (224 (TMU) * 2 (operazioni, dual issue) * 2 (core clock). Parliamo di 14,33 TFLOP se ignoriamo il fattore dual-issue. Infine si afferma che l'aumento della rasterizzazione è del 50-60% rispetto a Oberon e Oberon Plus, oltre il doppio delle prestazioni RT grezze.

La NPU XDNA2 sarà presente allo scopo di accelerare la tecnica di upscaling temporale su misura di proprietà di Sony. Questa sarà una delle caratteristiche principali di PS5 Pro, come abbiamo visto con il checkboard rendering per PS4 Pro. L'obiettivo è quello di ottenere un 4K upscalato con più di 3 FPS.

Per quanto riguarda l'annuncio di PS5 Pro, si afferma che è previsto per settembre 2024.