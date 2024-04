Hollow Knight: Silksong è stato classificato anche in Australia, a conferma di come si stia effettivamente muovendo qualcosa dietro le quinte dell'atteso sequel sviluppato da Team Cherry. C'è un annuncio imminente?

Considerando la comparsa della pagina ufficilae su Xbox Store e la successiva classificazione in Corea del Sud, la sensazione è che la data di uscita del gioco verrà rivelata a breve, concludendo un'attesa che finora è stata spasmodica.

Hollow Knight: Silksong è infatti stato annunciato oltre cinque anni fa, dunque le tempistiche di sviluppo si sono dilatate in maniera evidente, sia per colpa della pandemia e delle sue conseguenze sia per eventuali imprevisti di cui non siamo a conoscenza.