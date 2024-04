La Cina si prepara ad abbandonare i chip Intel e AMD, ecco i dettagli

Il disastrato panorama geopolitico internazionale non è costellato di soli conflitti militari: per colpire i paesi nemici infatti non occorre sempre passare per le armi e per gli attacchi "cinetici". Lo sanno bene Cina e Stati Uniti che, ormai da anni, stanno portando avanti una serrata battaglia sul fronte della tecnologia. Stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, recentemente il governo cinese avrebbe imposto ai gestori telefonici del paese di abbandonare i chip prodotti dalle aziende americane, in particolare Intel e AMD.