Il nuovo iPad Air è molto poco 'Air' e pesa più del nuovo iPad Pro

La serie Pro, presentata ieri, si è distinta da subito per la sua straordinaria sottigliezza . Ma non è solo una questione di spessore migliorato, anche il peso complessivo è stato ridotto.

Durante l'ultimo evento di Apple, Let Loose , hanno debuttato i nuovi iPad Pro e iPad Air , modelli molto attesi e discussi, anche considerando l'assenza di aggiornamenti dell'anno scorso.

Ciò solleva interrogativi su come Apple stia scegliendo di gestire la differenziazione dei prodotti, soprattutto quando si tratta di mercati saturi. Tuttavia, il confronto del peso non si applica quando parliamo di portatili: l'Air rimane comunque un dispositivo più sottile e leggero rispetto alla linea MacBook Pro.

Durante l'evento di ieri dedicato ai tablet dell'azienda, iPad Air è stato presentato come una versione non esattamente di fascia bassa, ma in grado di offrire funzionalità Pro a un pubblico più vasto, posizionandosi in un certo senso nella gamma media.

Al debutto del primo iPad Air nel 2013, Apple lo ha pubblicizzato come il 20% più sottile e il 28% più leggero rispetto al modello standard di quarta generazione, grazie alle sue cornici esili che miglioravano l'esperienza visiva.

Denominazione controversa

Tabella riassuntiva delle specifiche dei modelli recenti

Sorge il dubbio se Apple voglia davvero posizionare questo iPad come un dispositivo di fascia media e se, in caso affermativo, potrebbe persino essere alla ricerca di una nuova denominazione per esso.

Anche se, comunque, si tratta di differenze di peso minime o di un millimetro in più di spessore.

La maggior parte degli utenti potrebbe non preoccuparsene o nemmeno accorgersi di tali variazioni.

Per avere una visione più precisa delle differenze, ecco i pesi esatti delle nuove versioni di iPad Pro e iPad Air: