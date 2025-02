Il lancio globale di Sonic Rumble, il battle royale dagli autori di Angry Birds, è stato rinviato

Il gioco era stato annunciato a marzo dello scorso anno e si tratta di un titolo multiplayer per iOS, Android e PC in cui 32 giocatori si sfidano usando Sonic, Knuckles, Shadow e altri personaggi famosi in varie sfide che si svolgono all'interno di un mondo giocattolo creato dal malvagio Dr. Eggman, con gli stage che ricordano molto i livelli dei giochi classici della serie.

Il lancio globale sarà accompagnato da un aggiornamento corposo con nuovi contenuti

Sonic Rumble è disponibile in "pre-launch" in 44 paesi, Italia esclusa. Per l'appunto, il lancio a livello globale è stato rinviato alla primavera assieme all'aggiornamento 1.2.0, che includerà nuove modalità, come Quick Rumble e Rival Rank, e nuove funzionalità, tra cui le Crew, grazie alle quali i giocatori possono formare dei gruppi di gioco con i propri amici. Inoltre, alcuni personaggi specifici otterranno delle nuove abilità.

Un match di Sonic Rumble

"Vorremmo estendere un enorme ringraziamento ai nostri giocatori e ai fan di Sonic per la loro pazienza nell'attendere il lancio globale di Sonic Rumble", ha dichiarato Sega in un comunicato. "Il team è impegnato a offrire un'esperienza memorabile ai fan di Sonic, con ancora più nuove meccaniche di gioco, nuove funzionalità e contenuti più emozionanti da attendere con ansia."