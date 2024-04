Windows 11: Microsoft prova le prime pubblicità nel menù Start

Microsoft sta iniziando a testare l'inserimento di pubblicità nel menù Start di Windows 11, con l'utilizzo della sezione "raccomandati" che dovrebbe iniziare a suggerire alcune app da scaricare o utilizzare per diversi utilizzi.

Solitamente, tale sezione riporta delle raccomandazioni sui file, ma con questa nuova versione dovrebbe iniziare a indicare delle possibili app da utilizzare per fari scopi, almeno in questa forma non definitiva del software.

Questo test sarà visibile solo ai Windows Insider all'interno del Canale Beta in USA e non verrà inserita nei dispositivi commerciali e quelli gestiti da organizzazioni, in base a quanto riferito da Microsoft, ma ovviamente si tratta solo di una fase dell'evoluzione del sistema, dunque attendiamo di vedere come si svilupperà la questione.