Helldivers 2: in origine i caschi avevano delle funzioni speciali, ma l'idea è stata scartata

Tramite il server Discord ufficiale di Helldivers 2, il CEO della compagnia, John Pilestedt, ha svelato che in origine i caschi degli Helldiver avevano delle caratteristiche uniche che avrebbero modificato l'interfaccia del giocatore e avuto un impatto sul gameplay. Un'idea purtroppo scartata per rispettare le tempistiche di pubblicazione del gioco.

"Non per i mantelli, ma so che c'erano delle conversazioni per i caschi", ha detto Pilestedt. "Originariamente, ogni casco doveva avere un HUD unico, quindi i medici avrebbero potuto vedere la salute, i ricognitori potevano individuare i contorni dei nemici, e così via. Ma sfortunatamente questa caratteristica è stata tagliata... beh, perché dovevamo pubblicare il gioco".

Attualmente l'unica funzione dei caschi di Helldivers 2 è quella estetica, dato che non offrono alcun vantaggio ai giocatori in termini di statistiche, bonus passivi o altro. Insomma, è un vero peccato che l'idea originale sia stata scartata, dato che avrebbe dato una maggiore importanza all'equipaggiamento del giocatore e approfondito la componente strategica del loadout, magari incentivando ulteriormente la cooperazione tra giocatori. In ogni caso, non è da escludere che venga riconsiderata in futuro.