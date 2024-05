Homeworld 3: un trailer offre una panoramica del gioco in vista del lancio imminente

Come detto il trailer offre una panoramica del gioco, partendo dalle basi, come la raccolta di risorse nello spazio necessarie a costruire la nostra nave madre e i rapporti di forza tra le varie tipologie di unità a disposizione della nostra flotta, arrivando a dinamiche di gameplay più avanzate, come le formazione da combattimento da utilizzare in battaglia e i controlli avanzati per comandare grossi gruppi di navi in una sola volta.

Homeworld 3 sarà disponibile dalla prossima settimana

Vi ricordiamo che la pubblicazione di Homeworld 3 è in programma per il 13 maggio su PC tramite Steam ed Epic Games Store, con gli acquirenti della Fig Backer Edition o della Fleet Command Edition che hanno iniziato a giocare in accesso anticipato da ieri.

Se non lo conoscete, come avrete intuito dal filmato qui sopra, Homeworld 3 è un gioco di strategia in tempo reale che continua la serie nata nel 1999, dove i giocatori assumono il controllo di una flotta spaziale e dovrà sfruttare la propria abilità e l'astuzia per uscire vincitori in intense battaglie nello spazio. La serie è apprezzata anche sotto il profilo narrativo e giusto il mese scorso abbiamo visto anche un trailer che offre una panoramica della storia e degli eventi di questo terzo capitolo.

Questo nuovo capitolo propone anche una modalità cooperativa per tre giocatori, che dovranno affrontare una serie casuale di sfide di combattimento, dando vita a un'esperienza a metà strada tra le classifiche dinamiche strategiche della serie ed elementi roguelike. Non manca anche una la modalità PvP, con scontri 1v1, tutti contro tutti o battaglie a squadre.