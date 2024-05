Steam: la serie Dark Souls e i giochi Paradox sono in offerta

Steam ha lanciato delle nuove offerte, con sconti su tutta la serie Dark Souls, espansioni incluse, e sui giochi pubblicati da Paradox.

Partendo dall'acclamata serie souls-like di FromSoftware, tutti i giochi della serie sono in promozione a metà prezzo, da Dark Souls Remastered al terzo capitolo, passando per le espansioni di Dark Souls 2 (nel caso possediate la versione originale del 2014, altrimenti è sicuramente più conveniente la riedizione Scholar of the First Sin) e di Dark Souls 3. In breve:

Dark Souls Remastered a 19,99 euro, sconto del 50%

Dark Souls 2: Scholar of the First Sin a 19,99 euro, sconto del 50%

Dark Souls 3 a 29,99 euro, sconto del 50%

Dark Souls 3 Deluxe Edition (include le espansioni) a 42,49 euro

Dark Souls 3 Season Pass a 12,49 euro, sconto del 50%

Dark Souls 3: Ashes of Ariandel a 7,49 euro, sconto del 50%

Dark Souls 3: The Ringed City a 7,49 euro, sconto del 50%

Dark Souls 2 Season Pass a 12,49 euro, sconto del 50%

Dark Souls 2 Crown of the Sunken King a 4,99 euro, sconto del 50%

Dark Souls 2 Crown of the Old Iron King a 4,99 euro, sconto del 50%

Dark Souls 2 Crown of the Ivory King a 4,99 euro, sconto del 50%



Trovate tutte le offerte su Steam a questo indirizzo. Saranno valide fino al 16 maggio.