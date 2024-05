Xbox può raggiungere il successo, ma ha bisogno di grandi giochi, per l'ex presidente di Blizzard

Tramite un lungo e interessantissimo post pubblicato su X, Mike Ybarra, l'ex presidente di Blizzard, ha detto la sua sulle ultime notizie riguardanti Xbox, le sensazioni negative da parte della community e le indiscrezioni emerse dai report di testate come Bloomberg e The Verge, spiegando inoltre che Microsoft Gaming ha tutte le carte in regola per ottenere successo, come ecosistema o come publisher multipiattaforma, cosa che a suo avviso potrebbe accadere solo a patto di realizzare giochi di grandissima qualità a ritmo regolare. Per prima cosa Ybarra ha parlato del recente report di IGN, dove due fonti hanno dichiarato che la dirigenza ai vertici di Microsoft stanno scavalcando le decisioni di Phil Spencer e facendo pressioni per ridurre i costi della divisione Xbox. "Xbox è sempre stata responsabile della propria attività. Anche quando era piccola o in perdita, la pressione esiste ed esisterà sempre. Oggi vedo alcuni articoli con ex dipendenti Xbox anonimi che parlano del CdA... Non lo vedo come "il Consiglio" che fa qualcosa di diverso. Non è suo compito quello di fare da operatori che dicono alle unità aziendali e ai team cosa fare giorno per giorno. Certo, la pressione e le posta in gioco sono sempre alte e diventano solo più alte man mano che cresci. Non ho mai visto Satya imporre qualcosa dall'alto verso il basso - lui fa domande e spinge, ma dà potere ai suoi team. È un leader fantastico."

Senza grandi giochi l'hardware non si vende e il Game Pass ristagna Successivamente l'ex presidente di Blizzard ha parlato delle attuali condizioni del mercato, dell'operato di Xbox nel settore e di come per ottenere risultati positivi servono grandi giochi a ritmi costanti, obiettivo che a suo avviso al momento non si sta concretizzando ma che è alla portata della compagnia, grazie all'elevato numero di team dal grande talento sotto la sua ala. "L'idea che 'il mercato non sta crescendo' è una scusa dei PR. Come team, è tuo compito guidare la tua crescita anche se il mercato non sta crescendo al ritmo previsto. Credo piuttosto che il problema sia che 'la strategia non sta funzionando come previsto'. Il che va bene - le strategie devono cambiare continuamente in un mercato che si muove velocemente come quello dei giochi." "Tutto si riduce a fare grandi giochi. Se fai grandi giochi, la domanda dei consumatori seguirà e la tua attività può andare bene anche negli anni di bassa crescita del mercato. Un grande gioco è un generatore di profitto da 500 milioni a 1 miliardo di dollari per l'azienda (attraverso le piattaforme). Data la dimensione degli studi, devi arrivare a un mondo in cui alcuni dei team stanno raggiungendo questo risultato con il giusto ritmo (non hai bisogno che tutti i tuoi studi facciano giochi grandi e enormi... e non dovresti, poiché il profilo di rischio è troppo grande). Dopotutto, la tua base di installazione è grande in questo momento dato dove siamo in questa generazione di console (e ovviamente grande anche su PC) quindi esiste l'opportunità per il successo. "Se non stai facendo grandi giochi, allora il tuo hardware non si vende e il tuo abbonamento sta stagnando... la chiarezza della strategia o dell'esecuzione è rotta da qualche parte e deve essere riparata, assicurando la garanzia della leadership e della capacità del team di guidare un grande crescita e sviluppo di giochi. Al 100% Xbox ha team che possono fare grandi giochi. Semplicemente non sta accadendo costantemente."