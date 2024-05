Microsoft: la divisione gaming “non è più Xbox, ma Microsoft Gaming”, per le fonti di IGN

In un editoriale pubblicato da IGN sono state riportate le testimonianze di due ex-dipendenti di lunga data di Xbox, che hanno espresso preoccupazione per lo stato attuale della divisione e della decisione di chiudere Tango Gameworks, Arkane Austin e altri due studi sotto l'ala di Bethesda. Il quadro dipinto non è dei più rosei, dato che affermano che la divisione gaming "non è più Xbox, ma Microsoft Gaming", ovvero che Phil Spencer e il suo team hanno molto meno libertà d'azione e devono sottostare alle pressioni che arrivano dall'alto della dirigenza. Si parla anche di come Xbox sia cresciuta troppo e troppo in fretta, diventando difficile gestire in modo ottimale l'enorme numero di studi e personale dopo l'acquisizione di Activision Blizzard.

"Ho avuto lunghe conversazioni con alcuni fondatori di Xbox e siamo giunti tutti alla stessa conclusione: non è più Xbox, ma Microsoft Gaming", ha dichiarato una delle due fonti di IGN.

Nota: di fatto la divisione gaming di Microsoft si chiama effettivamente "Microsoft Gaming" dal 2022, con Phil Spencer a capo come CEO. La fonte di IGN in questo caso vuole intendere semplicemente che i vertici della compagnia stanno imponendo delle decisioni al team guidato da Spencer.

L'altra fonte, invece, ha parlato più nello specifico delle recenti chiusure in casa Bethesda e di come ormai la divisione Xbox sia diventata troppo grande e difficile da gestire.

"Ci sono tre grandi aziende in gioco e Microsoft non ha mai completato l'integrazione con Bethesda. E Activision è tre volte più grande di Xbox. Xbox 360 è stata lanciata con poche centinaia di persone. L'ultima volta ho sentito che Xbox ora ha quasi 30.000 persone".