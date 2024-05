Xbox, Sarah Bond parla dei motivi dietro la chiusura di Tango e Arkane Austin

"Anche quando il settore non cresce, quando si attraversa un momento di transizione. Le novità che abbiamo annunciato all'inizio della settimana sono il risultato di questo impegno, per assicurarci che l'azienda sia sana a lungo termine ".

"All'inizio della settimana, Xbox ha annunciato la chiusura di quattro studi ", ha chiesto la giornalista Dina Bass. "So che lei non è la responsabile degli Xbox Game Studios, ma come dobbiamo interpretare noi giocatori questa mossa nell'ottica dell'impegno di Microsoft a sviluppare titoli innovativi ed esclusivi?"

Una risposta da perfetta PR?

Sebbene Bond non si sia effettivamente sottratta alla questione, le sue parole in merito alle chiusure effettuate da Microsoft sono state viste come una risposta da perfetta PR, che punta a non scontentare gli azionisti piuttosto che fornire elementi concreti.

Il problema sollevato da più parti, specie per quanto concerne il destino di Tango Gameworks, è il fatto che una dirigenza che chiude studi di successo è inaffidabile e dal punto di vista dei dipendenti non fornisce alcuna certezza, anche se si è appena lavorato a un prodotto dichiarato di successo come Hi-Fi RUSH.