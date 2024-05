Microsoft, l'app store mobile ha un periodo di lancio ufficiale

"A luglio lanceremo il nostro app store mobile", ha detto Sarah Bond. "Partiremo portando nel catalogo i nostri giochi first party, dunque vedrete titoli come Candy Crush Saga e Minecraft, ma ci espanderemo a prodotti third party per poter offrire un'esperienza di gioco cross-platform ."

A qualche mese di distanza dalle parole di Phil Spencer sullo store mobile di Xbox , la Bond ha parlato durante il Bloomberg Technology Summit di come questo store conterà su franchise come Candy Crush Saga , ma potrebbe includere anche Minecraft fin da subito.

Obiettivo mobile

Non è mai stato un segreto che Microsoft voglia espandersi nel mercato mobile, e anzi per molti addetti ai lavori l'acquisizione di Activision Blizzard aveva come obiettivo prioritario King, i suoi asset e la sua grande esperienza nel settore.

"Vogliamo essere in grado di offrire Xbox e i contenuti nostri e dei nostri partner di terze parti su qualsiasi schermo in cui qualcuno voglia giocare", ha dichiarato lo scorso anno Spencer in un'intervista al Financial Times.

"Oggi non possiamo farlo sui dispositivi mobili, ma vogliamo costruire un mondo in cui ciò diventi possibile."