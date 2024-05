ASUS conferma il ROG Ally X: data dell'annuncio completo e i primi dettagli ufficiali

È stato detto in modo preciso che il prossimo ROG Ally sarà svelato durante tale evento. Durante il ROG Pulse, Jake Kulinski e Whitson Gordon non hanno potuto svelare molto su quanto ci aspetta, ma i due hanno voluto dare qualche informazione riguardo all'hardware portatile, anche in virtù del fatto che ci sono stati tanti rumor recentemente.

ROG nel proprio appuntamento settimanale di ROG Pulse tramite video live streaming ha confermato ciò che un po' tutti già sapevamo: il prossimo modello di ROG Ally sarà annunciato tra non troppo. Precisamente, la compagnia ha svelato che ci sarà un annuncio speciale di 2 giugno e che il nome ufficiale è ROG Ally X .

Cosa è stato confermato su ROG Ally X

Gordon ha spiegato che il nuovo hardware non sarà semplicemente un aggiornamento del vecchio modello: non dobbiamo aspettarci lo stesso dispositivo con una sola specifica migliorata, ma qualcosa di più. Al tempo stesso non è una generazione completamente nuove né ci si deve aspettare un redesign completo. Secondo ROG, è qualcosa a metà tra questi due estremi.

Il nome ufficiale non sarà quindi ROG Ally 2 ma ROG Ally X. Secondo la compagnia, si tratta di un'evoluzione del modello precedente pensata per i veri appassionati di questa tecnologia e praticamente ogni componente è stata pensata in base ai feedback degli acquirenti.

Kulinski aggiunge che tra le cose migliorate in ROG Ally X vi è la batteria (si parla di un grande miglioramento in questo caso, 30-40%), spazio di archiviazione (supporto a NVMe M.2 SSD con fattore di forma fino a 2280), RAM (supporta a LPDDR5X-7500), le porte di connessione e anche qualche altra componente "fisica" della console (Gordon in quel momento ha mimato con le mani la pressione di tasti, quindi supponiamo che si parli dei pulsanti o forse delle levette).

Le dimensioni dovrebbero rimanere le stesse. La posizione del lettore di card SD è stata spostata per evitare problemi di malfunzionamento. Inoltre, questo modello sarà disponibile in nero. Il prezzo non è stato confermato, ma ci si aspetta una cifra superiore a 699 dollari.

ROG Ally X sarà costruito attorno al Z1 Extreme e avrà lo stesso schermo. Ci sarà però "più di così". Purtroppo non hanno aggiunto altri dettagli a riguardo e hanno ripetuto che dovremo tornare il 2 giugno per sapere di più a riguardo.

Il PC/Console portatile includerà anche il software Armoury Crate SE v1.5, con un notevole miglioramento dell'UI. Tra le novità vi è il fatto che è possibile aggiungere i giochi a una lista dei preferiti. Sarà anche più semplice dividere i giochi per piattaforma/store. Sarà anche possibile visualizzare i giochi in lista, invece che a griglia, e ci saranno tante opzioni per personalizzare l'interfaccia utente (dimensione, posizionamento, scorrimento, gestione dello sfondo...).