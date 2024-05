Cities Skylines 2: le prestazioni sono migliorate secondo un sondaggio ufficiale tra gli utenti

Cities Skylines 2 è stato pubblicato con tanti problemi prestazioni al lancio, come probabilmente ricorderete. Dopo l'enorme successo del primo capitolo, Colossal Order ha alzato l'asticella col secondo ma al momento di consegnare ai giocatori un nuovo titolo ha mancato l'obiettivo, iniziando poi pian piano a migliorare quanto proposto. La situazione non è sicuramente ancora sotto controllo, ma secondo i giocatori le cose sono in parte migliorate.

L'informazione proviene da un sondaggio indetto dagli sviluppatori tramite Twitter, dove è stato chiesto se le prestazioni di Cities Skylines 2 sono migliorate dopo il più recente aggiornamento. Come potete vedere qui sotto, al momento della chiusura dei voti degli utenti il 38% degli utenti ha affermato che le cose sono positive.

Il sondaggio su Twitter

Ovviamente non significa che questo 38% di giocatori che ha risposto pensi che tutto sia perfettamente apposto, ma che perlomeno le cose sono migliorate. Inoltre, il 28,7% continua a ritenere le prestazioni instabili, con un 33,3% comunque non particolarmente contento.

Non si tratterebbe di risultati positivi per molti giochi, ma per il momento in cui si trova Cities Skylines 2 è un indicatore che qualche passo in avanti è stato fatto.

L'ultima patch di Cities Skylines 2 apporta un'enorme quantità di modifiche al gioco, con più di 30 correzioni di bug, miglioramenti alla piattaforma ufficiale di modding di Paradox e agli strumenti di editing, oltre a revisioni del gameplay che aumentano la velocità del mouse e riprogettazioni di alcune componenti.