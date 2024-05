Helldivers 2: disponibile il pass “Patrioti Polari”, grazie ai consensi del “sondaggio democratico”

Come da programma Arrowhead Games Studio ha pubblicato oggi il nuovo Titolo di Guerra di Helldivers 2, Patrioti Polari, che dunque ora tutti i giocatori possono acquistare per mettere le mani su del nuovo equipaggiamento. Il lancio nei tempi prestabiliti in realtà era incerto, tanto che lo studio stava pensando di rinviarlo, dando ai giocatori l'ultima parola tramite un "sondaggio democratico".

Se vi siete persi le ultime, ieri sera il John Pilested, il CEO dello studio, ha pubblicato su X un sondaggio in cui chiedeva ai giocatori se pubblicare il suddetto Titolo di Guerra come da programma o se posticiparlo. Una strana richiesta, motivata dal fatto che il team aveva paura che il lancio di nuovo pass a pagamento a pochi giorni dalla bufera mediatica legata agli account PSN su PC fosse di cattivo gusto. Come sappiamo, alla fine la maggior parte dei giocatori ha votato per la pubblicazione immediata del Titolo di Guerra, con circa il 74% di voti a favore.