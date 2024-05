Helldivers 2: Arrowhead chiede ai giocatori se rinviare il nuovo Titolo di Guerra con un sondaggio

Con un sondaggio "democratico" pubblicato su X, il CEO di Arrowhead Games Studio, John Pilestedt, ha chiesto ai giocatori di Helldivers 2 se pubblicare il nuovo Titolo di Guerra "Patrioti Polari" il 9 maggio come da programma o se sarebbe il caso di posticiparne l'uscita, vista la bufera mediatica che ha coinvolto il gioco pochi giorni fa.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, alla fine della scorsa settimana Arrowhead e Sony avevano annunciato che dal 4 giugno sarebbe stato necessario collegare un account PlayStation per giocare a Helldivers 2 anche su Steam. Oltre che per motivi di praticità e sicurezza dei dati, la decisione è stata aspramente contestata dalla community in quanto in molti paesi del mondo non è possibile creare un account PSN legalmente, che ha portato a un review bombing da record con oltre 200.000 recensioni negative in pochi giorni. Successivamente Sony è tornata sui suoi passi e ha annunciato che l'account PlayStation non sarà obbligatorio per continuare a giocare su PC.

Considerando quanto la situazione ha scosso la community, a quanto pare il team di Arrowead ora è preoccupato del fatto che pubblicare a pochi giorni di distanza un Titolo di Guerra a pagamento potrebbe risultare di cattivo gusto, da qui l'idea del sondaggio lanciata da Pilestedt.

Al momento sta vincendo di gran lunga l'opzione di pubblicare il pass come da programma, ovvero oggi, con il 74% dei voti, contro il 26% di utenti favorevoli a un rinvio.

"Considerando il sentimento negativo riguardo al collegamento degli account PlayStation, è emersa una preoccupazione da parte del team: "È di cattivo gusto pubblicare il nuovo Titolo di Guerra (a pagamento) così presto?" e quindi vi sottoponiamo una vera votazione in modo veramente democratico", recita il post del CEO di Arrowhead.