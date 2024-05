Xbox Game Pass: possibile aumento di prezzo e niente Call of Duty nel catalogo, per The Verge

Come accennato in apertura, è in discussione anche un aumento di prezzo Xbox Game Pass Ultimate, il livello con più vantaggi attualmente disponibile per 14,99 euro al mese. Warren precisa che al momento non c'è davvero nulla di deciso, dunque Microsoft potrebbe benissimo decidere di non imporre alcun rincaro, oppure di farlo e pubblicare Call of Duty solo nel tier Ultimate, giustificando così l'aumento di prezzo e incentivando i giocatori a passare al tier più costoso.

Tom Warren di The Verge in particolare afferma che ormai da tempo la dirigenza sta valutando se inserire o meno i prossimi Call of Duty all'interno del catalogo, con i contrari preoccupati che le entrate faraoniche della serie vengano compromesse proprio dal Game Pass , il che, se confermato, rimetterebbe nuovamente in discussione l'effettiva sostenibilità economica del servizio.

Continuano a trapelare presunte informazioni sulle strategie di Microsoft e la divisione Xbox. Stando alle fonti di The Verge, la compagnia starebbe discutendo internamente un possibile aumento di prezzo del servizio Xbox Game Pass Ultimate e di non includere Call of Duty nel servizio .

Game Pass, sostenibile oppure no?

I numeri di Xbox Game Pass non sembrano crescere con i ritmi desiderati da Microsoft

Come al solito vi invitiamo a prendere con le pinze queste indiscrezioni, per quanto arrivate da una testata di spicco come The Verge. Detto questo, se confermate, ciò potrebbe indicare un cambio di rotta importante per Microsoft, che in precedenza aveva descritto il Game Pass come un pilastro della strategia di Xbox e il mezzo per raggiungere una platea ancora più ampia di giocatori.

I motivi potrebbero essere legati alla scarsa crescita del numero di abbonati, solo 34 milioni inclusi gli ex-abbonati a Gold convertiti in utenti Game Pass Core, numeri che potrebbero non essere sufficienti per sostentare il servizio o giustificare la presenza di un campione di vendite indiscusso come la serie Call of Duty all'interno del catalogo. Ciò è parzialmente confermato anche dai recenti dati offerti dall'analista di mercato Matt Piscatella, che ha dichiarato che negli Stati Uniti la spesa per i servizi in abbonamento ha smesso di crescere in maniera significativa sin dalla metà del 2021.

Non si tratta delle uniche indiscrezioni emerse nelle ultime ore. Le fonti di The Verge e Bloomberg infatti affermano anche che Tango Gameworks stava lavorando a un pitch di Hi-Fi Rush 2 prima della chiusura e che Microsoft starebbe valutando ulteriori tagli al personale all'interno della divisione Xbox.