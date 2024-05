Xbox: Microsoft starebbe pianificando altri tagli, dirigenza guardinga dopo l'acquisto di Activision

La chiusura dei quattro studi di Bethesda avvenuta ieri potrebbe non essere l'ultima manovra imposta da Microsoft per regolare i numeri di bilancio di Xbox. Stando alle fonti di Bloomberg e The Verge, la compagnia starebbe considerando ulteriori tagli all'interno della propria divisione gaming.

In particolare, Bloomberg afferma che la chiusura di Tango Gameworks, Arkane Austin e altri due studi Bethesda avvenuta ieri, fa parte di una manovra più ampia per abbattere i costi purtroppo non ancora arrivata alla conclusione.

Pare che Microsoft stia proponendo degli accordi per la risoluzione consensuale del contratto a producer, tester e altri dipendenti di ZeniMax, la compagnia a capo di Bethesda, mentre ad altri membri dell'organizzazione sarebbe stato riferito che sono in arrivo ulteriori tagli del personale all'interno della compagnia.

The Verge invece afferma che ci sono voci riguardanti licenziamenti all'interno del nucleo degli Xbox Game Studios di cui fanno parte team come 343 Industries e The Coalition.