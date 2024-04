Xbox: senza Activision Blizzard sarebbe calata del 5%, con l'hardware che guarda verso l'abisso

L'analista di Niko Partners Daniel Ahmad, conosciuto dai più come ZhugeEX, ha fatto notare un dato importante dell'ultimo resoconto finanziario di Microsoft, relativo all'ultimo trimestre fiscale: senza l'acquisizione di Activision Blizzard, i dati di Xbox sarebbero stati negativi, facendo segnare un -5% di ricavi anno su anno, con un vero e proprio crollo delle vendite hardware.

Ahmad in merito è stato chiarissimo: "L'elefante nella stanza in questo caso è che se escludiamo Activision Blizzard dal trimestre, i ricavi della divisione Xbox Gaming sono calati di circa il 5% anno su anno, con nessuna crescita nel settore software e servizi e con un ripido declino delle vendite hardware. In altre parole, potete vedere perché Microsoft considera le fusioni e le acquisizioni come essenziali per la crescita."