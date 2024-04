Qualcomm annuncia Snapdragon X Plus, il SoC economico della nuova famiglia

In attesa del lancio dei primi notebook equipaggiati con i nuovi SoC Snapdragon X Elite, Qualcomm ha annunciato l'arrivo di un secondo processore, lo Snapdragon X Plus , un chip ARM basato sui core Oryon con un consumo energetico più basso e prestazioni destinate a prodotti di fascia più bassa rispetto al "fratello maggiore". Qualcomm si prepara quindi ad allargare la propria offerta con due SoC distinti che contribuiranno a facilitare la comunicazione dei partner e le scelte dei consumatori. Scopriamo insieme i dettagli.

Al contrario del fratello maggiore, il nuovo chip porta in dote 10 core , tutti ad alte prestazioni, con frequenze di 3.4 GHz e privi di boost , con un totale di 42 Mb di cache. Nonostante le caratteristiche ridotte, i riferimenti pubblicati da Qualcomm parlano di prestazioni multi-thread superiori a quelle di Apple M3, mentre sul fronte x86 il nuovo chip supera Intel Core Ultra del 37% a parità di consumo. Le potenza della GPU scende dai 4.6 TFLOPs di Snapdragon X Elite a 3.8 TFLOPs, mentre non cambiano le prestazioni della NPU che rimane a 48 TOPs

Una mossa strategica?

L'architettura di base di Snapdragon X Plus

Qualcomm ha atteso molto prima di annunciare il nuovo Snapdragon X Plus e al momento non è chiaro se parte di questa strategia sia stata "consigliata" dai vari produttori, messi in difficoltà dalla presenza di un solo chip capace di esprimere prestazioni differenti in base alla potenza.

Molto probabilmente questa prima ipotesi va a concorrere con la più classica ottimizzazione della produzione: Qualcomm potrebbe infatti aver dato nuova vita agli stock di chip con qualche core non funzionante, dando vita ad un prodotto differente.

In attesa di conoscere le prestazioni reale del nuovo SoC, Snapdragon X Elite ha dato prova delle sue capacità gaming alle prese con Control.