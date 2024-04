Solo Leveling: Arise, abbiamo provato l'action RPG tratto dal manhwa sudcoreano

Sono ormai diversi anni che la Corea del Sud sforna prodotti capaci di catalizzare l'interesse di tantissimi appassionati occidentali: è successo prima nel campo della musica, del cinema e della televisione; poi in quello dei fumetti, degli anime e dei videogiochi. Ebbene, fra le opere che hanno destato un grande interesse c'è di certo Solo Leveling, il manhwa di Chugong. Trasposto di recente in una serie animata, disponibile anche in Italia sulla piattaforma streaming Crunchyroll, Solo Leveling è ambientato in un mondo di cacciatori di mostri e racconta la storia di un giovane Hunter, Sung Jinwoo, che un giorno viene mandato con alcuni compagni ad affrontare una missione che si rivela decisamente troppo difficile e sfocia in un massacro. Pur essendo ferito a morte, Jinwoo riesce a sopravvivere grazie al risveglio di un grande potere e tale incipit viene mostrato anche nelle fasi iniziali del nuovo action RPG sviluppato da Netmarble: abbiamo provato Solo Leveling: Arise ed ecco com'è stata la nostra esperienza.

Fra animazione e fumetto: la storia di Solo Leveling: Arise Sung Jinwoo esegue una delle sue mosse speciali in Solo Leveling: Arise La storia di Solo Leveling: Arise introduce rapidamente il giovane protagonista, Sung Jinwoo, "il cacciatore peggiore del mondo" in un mondo pieno di cacciatori, e ci catapulta senza troppe spiegazioni in un tutorial che serve per farci familiarizzare non solo con il sistema di controllo del gioco ma anche con la struttura delle missioni. Jinwoo abbatte alcuni mostri prima della fatidica spedizione in cui quasi tutti i suoi compagni vengono fatti a pezzi e lui stesso viene ridotto in fin di vita, salvo poi risvegliarsi in un letto d'ospedale e ricevere la visita di due agenti di controllo che non riescono a capire in che modo sia riuscito a cavarsela. L'idea del potere misterioso che si risveglia nell'animo del "prescelto" non è chiaramente originale, ma qui viene declinata in una maniera diversa dal solito. Come suggerisce infatti il titolo dell'opera, il protagonista si ritrova capace di "salire di livello", diventando progressivamente più forte a differenza degli altri Hunter, che vengono dotati di specifiche capacità al momento della nascita e non sono poi in grado di svilupparle ulteriormente: una trovata ispirata al mondo dei videogiochi e che ovviamente non poteva mancare nel tie-in prodotto da Netmarble. In Solo Leveling: Arise la narrazione viene portata avanti sia attraverso spettacolari sequenze che riprendono lo stile e le atmosfere della serie animata, sia attraverso dialoghi che strizzano l'occhio al manhwa e fungono anche da parentesi divertente rispetto ai temi drammatici e inquietanti che fanno da perno all'intera avventura.

Contenuti e personaggi Uno dei personaggi di supporto in Solo Leveling: Arise Dicevamo del tutorial, che consiste in alcune sfide in cui controlliamo soltanto Sung Jinwoo che però adottano un approccio parecchio limitante, nel senso che bisogna completare gli incarichi che ci vengono assegnati senza neppure poter cambiare le impostazioni del gioco laddove ci sia qualche problema, come talvolta accade. Superato questo scoglio, che comunque non porta via più di qualche decina di minuti, sia la trama che la struttura di Solo Leveling: Arise trovano la propria connotazione definitiva, consentendoci di accedere a un hub tramite cui selezionare le missioni, effettuare eventuali draft (che costituiscono l'elemento gacha dell'esperienza), potenziare il personaggio grazie ai punti ottenuti in battaglia, modificare il suo equipaggiamento, far partire sessioni di estrazione delle risorse e visitare il negozio. Jinwoo affronta un mostro in Solo Leveling: Arise Quest'ultimo è inevitabilmente legato alla meccanica dei draft e dei classici biglietti grazie a cui è possibile "estrarre a sorte" contenuti, che si tratti di equipaggiamento o nuovi personaggi da aggiungere a una squadra che può essere composta in totale da quattro Hunter. Le prime ore della campagna non sono state tuttavia sufficienti per capire se ci siano limitazioni in ottica pay-to-win: torneremo a parlarne in sede di recensione. A proposito di personaggi sbloccabili, la struttura di gioco offre due differenti tipologie di missioni: quelle in cui controlliamo Jinwoo e possiamo richiamare fino a tre compagni perché sferrino i loro colpi speciali contro il nemico; e quelle in cui ci mettiamo al comando unicamente dei cacciatori di supporto, passando dall'uno all'altro in qualsiasi momento e andando a utilizzare in battaglia i loro diversi repertori.

Sensazioni preliminari, fra gameplay e tecnica Un'altra sequenza di combattimento di Solo Leveling: Arise In ambito mobile ci sono ormai diversi ottimi action RPG che fungono da solido punto di riferimento, e Genshin Impact in tale frangente si pone senz'altro come un importante termine di paragone per le nuove produzioni. Ebbene, Solo Leveling: Arise si muove in quello stesso contesto qualitativo, mettendo in campo meccaniche solide, supportate da un ottimo layout dei comandi. Certo, abbiamo provato le prime ore della campagna grazie a una versione per PC e bisognerà dunque verificare come funzioni l'impianto confezionato da Netmarble Games su iOS e Android, ma la sensazione è appunto quella di un'esperienza divertente, piacevole e davvero spettacolare in alcuni frangenti, sebbene sia lecito avere qualche perplessità per quanto concerne la varietà dell'azione. L'azione con i personaggi di supporto in Solo Leveling: Arise Come detto, infatti, la struttura consiste in una serie di brevi sfide all'interno di scenari di dimensioni ridotte, e questo tipo di impostazione potrebbe senz'altro risultare ripetitiva sul lungo periodo, a maggior ragione in presenza di una massiccia riproposizione di luoghi e nemici che appare purtroppo inevitabile all'interno di un prodotto di questo genere. Sul piano tecnico invece c'è poco di cui lamentarsi, in quanto Solo Leveling: Arise mette in campo una grafica in cel shading di eccellente qualità, con un buon set di animazioni a supporto e un riuscito mix di sequenze animate e dialoghi in stile visual novel che, soprattutto nelle fasi iniziali, ci introducono efficacemente al mondo e ai personaggi dell'opera di Chugong.

Solo Leveling: Arise sembra avere tutte le carte in regola per far bene, del resto i numeri totalizzati in fase di pre-registrazione lasciano immaginare un grande successo per il gioco su licenza sviluppato da Netmarble Games, chiaramente anche grazie alla popolarità dell'opera da cui è tratto. L'impianto appare solido e visivamente convince, ma bisognerà verificare la varietà dell'esperienza e l'incidenza degli elementi gacha nella versione finale del gioco.