Comicon Napoli 2024: i cosplay fotografati all'evento questa settimana

Il Comicon Napoli 2024 è tutt'ora in corso e come da tradizione la redazione di Multiplayer.it sta partecipando all'evento in prima persona con i nostri inviati sul posto, ovvero Vincenzo Lettera, Francesco Serino, Lorenzo "Kobe" Fazio e Alessia Mariani. Per l'occasione abbiamo scattato un po' di foto ai cosplay presenti alla manifestazione, che potrete ammirare nella galleria sottostante.

Come possiamo vedere c'è un assortimento variegato, dai videogiochi con Little Nightmares, Luigi e Daisy dal mondo di Super Mario e Alice da Goddes of Victory: Nikke, a film, serie TV e anime, come i cosplay delle streghe di Hocus Pocus, gli eroi Marvel, Bumblebee da Transformers e Yor di Spy x Family.

Che ne pensate, quali sono i cosplay che vi sono piaciuti di più? Fatecelo sapere nei commenti.